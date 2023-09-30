Оккупанты прекратят предоставление медуслуг украинцам на ВОТ со следующего года - ЦНС
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Со следующего года россияне планируют прекратить предоставление медуслуг украинцам на временно оккупированных территориях, у которых нет российских паспортов, сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
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“москва продолжает политику шантажа чтобы заставить украинцев получать паспорт рф. Так, оккупанты с 2024 года планируют обслуживать в больницах украинцев на временно оккупированных территориях, которые не имеют медстрахования как иностранцев. То есть, украинцы у себя будут лишены возможности получать медицинские услуги кроме экстренной помощи”, - говорится в сообщении.
По данным ЦНС, получить полис в рф можно только при наличии красной макулатуры.
Именно это и является главной причиной нововведений, ведь украинцы не спешат получать гражданство рф, отметили в Нацсопротивлении.
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