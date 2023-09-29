Окупанти провели опитування на ТОТ щодо ставлення до росіян - ЦНС

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"За результатами опитування підтримка Росії на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей становить 5%. Решта респондентів або підтримують Україну, або відмовились відповідати", - йдеться у повідомлені ЦНС.

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За даними ЦНС, Росія готує нову інформаційну стратегію щодо "промивання мізків" населенню тимчасово окупованих територій з урахуванням реалій.

"Російська пропаганда намагається створити ілюзію, що мешканці ТОТ масово підтримують окупацію, аби не лише легітимізувати російську загарбницьку політику, а й змусити місцевих перестати чинити спротив окупації", - підсумовують у Центрі національного спротиву.

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