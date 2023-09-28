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Сирський показав, як артилеристи розбивають склад боєприпасів військ рф на Бахмутському напрямку

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Артилеристи Сил оборони знищили склад із боєприпасами ворога на Бахмутському напрямку. Відео удару у Telegram-каналі опублікував командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський, повідомляє УНН.

Цитата

"Наші воїни рухаються вперед та вибивають сили ворога. Артилерійський дивізіон 77-ї ОАЕМБр знищив склад БК на Бахмутському напрямку", - написав він.

Нагадаємо

Сили оборони у ніч на 28 вересня у небі над Україною знищили 34 із 44 ударних дронів Shahed-136/131, запущених російськими військами.

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