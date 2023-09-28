У небі над Україною вночі знищили 34 з 44 ворожих "шахедів"

Деталі

"У ніч на 28 вересня російські окупанти атакували 44 ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (район Приморсько-Ахтарськ - рф, мис Чауда - ТОТ Крим). Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 34 "шахеди", - ідеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.

До відбиття атаки, як вказано, залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Протягом минулої доби, 27 вересня, як повідомляється, знищено шість розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня (Орлан, Зала, Суперкам).

За поточну та минулу добу авіація Повітряних сил здійснила понад 30 літаковильотів на винищувальне прикриття та вогневе ураження противника, зазначили у ПС ЗСУ.

Доповнення

Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження ворога.