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У небі над Україною вночі знищили 34 з 44 ворожих "шахедів"

У небі над Україною вночі знищили 34 з 44 ворожих "шахедів"

Київ • УНН

 • 159373 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Сили оборони у ніч на 28 вересня у небі над Україною знищили 34 із 44 ударних дронів Shahed-136/131, запущених російськими військами, пише УНН.

Деталі

"У ніч на 28 вересня російські окупанти атакували 44 ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (район Приморсько-Ахтарськ - рф, мис Чауда - ТОТ Крим). Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 34 "шахеди", - ідеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.

До відбиття атаки, як вказано, залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Протягом минулої доби, 27 вересня, як повідомляється, знищено шість розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня (Орлан, Зала, Суперкам).

За поточну та минулу добу авіація Повітряних сил здійснила понад 30 літаковильотів на винищувальне прикриття та вогневе ураження противника, зазначили у ПС ЗСУ.

Доповнення

Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження ворога.

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