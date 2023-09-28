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Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Київ • УНН

 • 128870 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Українська авіація за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.

Доповнення 

У Генштабі додають, що підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу С-300 та 6 артилерійських засобах противника.

Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.

Нагадаємо

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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