Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

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"Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі додають, що підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу С-300 та 6 артилерійських засобах противника.

Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.

Нагадаємо

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.