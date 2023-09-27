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Українська авіація завдала 12 ударів по ворогу - Генштаб

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Про це повідомив Генштаб, передає УНН.

Цитата

"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У Генштабі додають, що підрозділами ракетних військ уражено 5 артилерійських засобів, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 1 пункт управління та 2 склади боєприпасів противника.

Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.

Нагадаємо

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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