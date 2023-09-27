Українська авіація завдала 12 ударів по ворогу - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Про це повідомив Генштаб, передає УНН.
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"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У Генштабі додають, що підрозділами ракетних військ уражено 5 артилерійських засобів, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 1 пункт управління та 2 склади боєприпасів противника.
Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.
Нагадаємо
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.