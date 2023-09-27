Українська авіація завдала 12 ударів по ворогу - Генштаб

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"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У Генштабі додають, що підрозділами ракетних військ уражено 5 артилерійських засобів, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 1 пункт управління та 2 склади боєприпасів противника.

Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.

Нагадаємо

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.