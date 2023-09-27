Украинская авиация нанесла 12 ударов по врагу - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Об этом сообщил Генштаб, передает УНН.
Цитата
"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - говорится в сообщении.
Дополнение
В Генштабе добавляют, что подразделениями ракетных войск поражено 5 артиллерийских средств, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 1 пункт управления и 2 склада боеприпасов противника.
За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.
Напомним
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.