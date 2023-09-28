Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками было уничтожено 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.
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В Генштабе добавляют, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу С-300 и 6 артиллерийским средствам противника.
За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.
Напомним
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.