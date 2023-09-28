В небе над Украиной ночью уничтожили 34 из 44 вражеских "шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Силы обороны в ночь на 28 сентября в небе над Украиной уничтожили 34 из 44 ударных дронов Shahed-136/131, запущенных российскими войсками, пишет УНН.
Детали
"В ночь на 28 сентября российские оккупанты атаковали 44 ударными БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (район Приморско-Ахтарск - рф, мыс Чауда - ВОТ Крым). Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 34 "шахеда", - говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram.
К отражению атаки, как указано, привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
За прошедшие сутки, 27 сентября, как сообщается, уничтожено шесть разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня (Орлан, Зала, Суперкам).
За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил совершила более 30 самолетовылетов на истребительное прикрытие и огневое поражение противника, отметили в ВС ВСУ.
Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения врага.