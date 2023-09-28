Сырский показал, как артиллеристы разбивают склад боеприпасов войск рф на Бахмутском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Артиллеристы Сил обороны уничтожили склад с боеприпасами врага на Бахмутском направлении. Видео удара в Telegram-канале опубликовал командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, сообщает УНН.
Цитата
"Наши воины движутся вперед и выбивают силы врага. Артиллерийский дивизион 77-й ОАЭМБр уничтожил склад БК на Бахмутском направлении", - написал он.
Напомним
Силы обороны в ночь на 28 сентября в небе над Украиной уничтожили 34 из 44 ударных дронов Shahed-136/131, запущенных российскими войсками.