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Оккупанты провели опрос на ВОТ по отношению к россиянам - ЦНС

Оккупанты провели опрос на ВОТ по отношению к россиянам - ЦНС

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Оккупационные власти на временно оккупированных территориях (ВОТ) юга провели закрытое социологическое исследование настроений местных жителей, в частности их отношения к россиянам. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН

Цитата

"По результатам опроса поддержка России на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей составляет 5%. Остальные респонденты или поддерживают Украину, или отказались отвечать", - говорится в сообщении ЦНС.

Детали 

По данным ЦНС, Россия готовит новую информационную стратегию по "промыванию мозгов" населению временно оккупированных территорий с учетом реалий.

"Российская пропаганда пытается создать иллюзию, что жители ВОТ массово поддерживают оккупацию, чтобы не только легитимизировать российскую захватническую политику, но и заставить местных перестать сопротивляться оккупации", - заключают в Центре национального сопротивления.

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