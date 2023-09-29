Оккупанты провели опрос на ВОТ по отношению к россиянам - ЦНС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Оккупационные власти на временно оккупированных территориях (ВОТ) юга провели закрытое социологическое исследование настроений местных жителей, в частности их отношения к россиянам. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.
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"По результатам опроса поддержка России на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей составляет 5%. Остальные респонденты или поддерживают Украину, или отказались отвечать", - говорится в сообщении ЦНС.
Детали
По данным ЦНС, Россия готовит новую информационную стратегию по "промыванию мозгов" населению временно оккупированных территорий с учетом реалий.
"Российская пропаганда пытается создать иллюзию, что жители ВОТ массово поддерживают оккупацию, чтобы не только легитимизировать российскую захватническую политику, но и заставить местных перестать сопротивляться оккупации", - заключают в Центре национального сопротивления.
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