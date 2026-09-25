россияне атаковали Украину 162 дронами 25 сентября, ПВО уничтожила 127 целей
Киев • УНН
25 сентября россияне запустили по Украине 162 ударных БПЛА, в том числе 76 реактивных. ПВО сбила или подавила 127 дронов.
В течение дня 25 сентября (с 7:00 до 18:30) россияне атаковали Украину 162 ударными БПЛА (76 из них — реактивные), «Гербера», «Бандероль/Дань-Т» и беспилотниками других типов. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает УНН.
Детали
Противовоздушной обороной в течение указанного периода сбито/подавлено 127 БПЛА (44 из них — реактивные).
Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 27 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 4 локациях.
Напомним
В Соломенском районе Киева дрон повредил фасад и выбил окна в офисном здании.