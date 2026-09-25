росіяни атакували Україну 162 дронами 25 вересня, ППО знищила 127 цілей

Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні

Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні

Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні

Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні

Трамп попросив Зеленського зустрітися з путіним у москві для мирних переговорів - ЗМІ

Трамп попросив Зеленського зустрітися з путіним у москві для мирних переговорів - ЗМІ

Трамп попросив Зеленського зустрітися з путіним у москві для мирних переговорів - ЗМІ

Трамп попросив Зеленського зустрітися з путіним у москві для мирних переговорів - ЗМІ

Юрій Конюшенко очолив ДПС у статусі виконувача обов’язків - чого від нього очікують

Юрій Конюшенко очолив ДПС у статусі виконувача обов’язків - чого від нього очікують

Юрій Конюшенко очолив ДПС у статусі виконувача обов’язків - чого від нього очікують

Юрій Конюшенко очолив ДПС у статусі виконувача обов’язків - чого від нього очікують