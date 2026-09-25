росіяни атакували Україну 162 дронами 25 вересня, ППО знищила 127 цілей
Київ • УНН
25 вересня росіяни запустили по Україні 162 ударні БПЛА, зокрема 76 реактивних. ППО збила або подавила 127 дронів.
Впродовж дня 25 вересня (із 7.00 до 18.30) росіяни атакували Україну 162 ударними БПЛА (76 із них - реактивні), Гербера, "Бандероль/Дань-Т" та дронами інших типів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 127 БПЛА (44 із них - реактивні).
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
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