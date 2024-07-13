россияне атаковали Приозерное на Херсонщине: погибла 72-летняя женщина, еще двое пострадали

российские военные атаковали Приозерное Херсонского района, в результате чего смертельные травмы получила 72-летняя женщина. Также из-за вражеского обстрела еще два человека пострадали. Об этом в субботу сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

По словам Прокудина, один из снарядов попал во двор жилого дома. В результате чего смертельные травмы получила 72-летняя женщина.

Также из-за обстрела армии рф еще два человека пострадали.

"У 41-летнего мужчины - взрывная и черепно-мозговая травмы, а также ранение ноги. Женщина, 58 лет, получила осколочное ранение плеча, грудной клетки и живота", - рассказал глава ОГА.

В результате ночного обстрела рф Херсона пострадал 61-летний мужчина