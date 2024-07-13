В результате ночного обстрела рф Херсона пострадал 61-летний мужчина

Армия рф в ночь на 13 июля в очередной раз атаковала Херсонскую городскую территориальную громаду с временно оккупированного левого берега. В результате вражеских обстрелов пострадал житель города, 61-летний мужчина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко и Херсонскую ОВА.

За медпомощью обратился херсонец, который этой ночью пострадал из-за российского обстрела города. У 61-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга - говорится в сообщении ОВА.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь. В дальнейшем он будет проходить лечение амбулаторно.

Как добавил начальник Херсонской МВА, в результате ночных обстрелов армии рф разрушены жилые дома и выбиты окна.

Также он опубликовал в Telegram видео с последствиями попаданий вражеских снарядов в жилые кварталы.

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