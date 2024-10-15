россияне атаковали дроном гражданское авто в Херсоне: есть пострадавшая
Киев • УНН
В Днепровском районе Херсона российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль. 76-летняя женщина получила взрывную травму и контузию, ей оказали медицинскую помощь на месте.
В Днепровском районе Херсона российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль, пострадала женщина, сообщили во вторник в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Российские оккупанты атаковали с дрона гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона. Из-за сброса взрывчатки 76-летняя женщина получила взрывную травму и контузию", - говорится в сообщении.
Женщине, как указано, оказали медицинскую помощь на месте.
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