россияне атаковали дроном гражданское авто в Херсоне: есть пострадавшая

В Днепровском районе Херсона российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль, пострадала женщина, сообщили во вторник в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Российские оккупанты атаковали с дрона гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона. Из-за сброса взрывчатки 76-летняя женщина получила взрывную травму и контузию", - говорится в сообщении.

Женщине, как указано, оказали медицинскую помощь на месте.

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