росіяни атакували дроном цивільне авто в Херсоні: є постраждала
Київ • УНН
У Дніпровському районі Херсона російські окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль. 76-річна жінка отримала вибухову травму і контузію, їй надали медичну допомогу на місці.
У Дніпровському районі Херсона російські окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль, постраждала жінка, повідомили у вівторок у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.
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"російські окупанти атакували з дрона цивільний автомобіль у Дніпровському районі Херсона. Через скидання вибухівки 76-річна жінка дістала вибухову травму і контузію", - ідеться у повідомленні.
Жінці, як вказано, надали медичну допомогу на місці.
Терористи обстріляли Херсонщину: 4 загиблих, 6 поранених15.10.24, 08:08 • 15652 перегляди