россияне атаковали дроном 68-летнего мужчину в Херсонской области
Киев • УНН
В селе Львово российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на местного жителя. 68-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения, ему оказывается медицинская помощь.
В селе Львово в Херсонской области российские войска сбросили взрывчатку с дрона на местного жителя, он получил ранения, сообщили в среду в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
"В полдень российские оккупанты атаковали с дрона мужчину в селе Львово. Из-за сброса взрывчатки с дрона 68-летний местный житель получил взрывную травму, осколочные ранения руки, ноги и брюшной полости", - говорится в сообщении.
Как указано, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Также сообщается, что за медпомощью обратились жители Херсонщины, пострадавшие из-за ударов армии рф.
Около 13:00 в Херсоне из-за атаки российского БПЛА пострадали два горожан.
У 40-летнего мужчины – взрывная травма и переломы костей ног, у 46-летнего – тоже взрывная травма, обломочные ранения туловища, рук и ног. Их госпитализировали.
Также к медикам обратились двое жителей Комишан: 62-летняя женщина и 61-летний мужчина. Из-за вчерашнего вражеского обстрела они получили взрывные травмы и контузии.
Прибывшие по вызову специалисты бригады "скорой" оказали пострадавшим помощь.
Российский дрон убил пожилого мужчину в Херсоне9 октября 2024, 10:05 • 8305 просмотров