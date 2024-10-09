россияне атаковали дроном 68-летнего мужчину в Херсонской области

ukenru
Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С
  •  240 просмотра

Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"
  •  36363 просмотра

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Эксклюзив
В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп
  •  68397 просмотра

В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп

Эксклюзив
Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении
  •  94468 просмотра

Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении

Эксклюзив
«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского
  •  103600 просмотра

«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского

Эксклюзив
Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход
  •  124030 просмотра

Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки
  •  128443 просмотра

Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки

Эксклюзив
В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу
8 октября 2024, 11:11  •  127932 просмотра

В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу

Эксклюзив
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
8 октября 2024, 11:01  •  154005 просмотра

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Эксклюзив
Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета
8 октября 2024, 10:55  •  108213 просмотра

Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Донецкой области ликвидирован пожар после вражеского обстрела

В Донецкой области ликвидирован пожар после вражеского обстрела

  •  41575 просмотра
9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

  •  110171 просмотра
Коллаборанты на ВОТ Херсонской области увольняются из-за невыплаты зарплат

Коллаборанты на ВОТ Херсонской области увольняются из-за невыплаты зарплат

  •  108750 просмотра
Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

  •  70347 просмотра
Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

  •  54653 просмотра
публикации
Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

  •  36426 просмотра
Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

  •  54653 просмотра
Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

  •  120524 просмотра
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
Эксклюзив

8 октября 2024, 11:01  •  154010 просмотра
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
Эксклюзив

8 октября 2024, 05:40  •  142820 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
У сборной Украины по футболу новая форма: фото

У сборной Украины по футболу новая форма: фото

  •  23242 просмотра
Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

  •  70347 просмотра
9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

  •  110171 просмотра
8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября 2024, 03:07  •  115859 просмотра
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября 2024, 03:09  •  147025 просмотра
Актуальное
россияне атаковали дроном 68-летнего мужчину в Херсонской области

россияне атаковали дроном 68-летнего мужчину в Херсонской области

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 11:59  •  2553 просмотра

Read in English

В селе Львово российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на местного жителя. 68-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения, ему оказывается медицинская помощь.

В селе Львово в Херсонской области российские войска сбросили взрывчатку с дрона на местного жителя, он получил ранения, сообщили в среду в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В полдень российские оккупанты атаковали с дрона мужчину в селе Львово. Из-за сброса взрывчатки с дрона 68-летний местный житель получил взрывную травму, осколочные ранения руки, ноги и брюшной полости", - говорится в сообщении.

Как указано, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также сообщается, что за медпомощью обратились жители Херсонщины, пострадавшие из-за ударов армии рф.

Около 13:00 в Херсоне из-за атаки российского БПЛА пострадали два горожан.

У 40-летнего мужчины – взрывная травма и переломы костей ног, у 46-летнего – тоже взрывная травма, обломочные ранения туловища, рук и ног. Их госпитализировали.

Также к медикам обратились двое жителей Комишан: 62-летняя женщина и 61-летний мужчина. Из-за вчерашнего вражеского обстрела они получили взрывные травмы и контузии.

Прибывшие по вызову специалисты бригады "скорой" оказали пострадавшим помощь.

Российский дрон убил пожилого мужчину в Херсоне9 октября 2024, 10:05 • 8305 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonskaya-oblastХерсонская область
lvovЛьвов