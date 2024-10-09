Российский дрон убил пожилого мужчину в Херсоне
Киев • УНН
В Херсоне в результате атаки российского беспилотника погиб пожилой мужчина, который ехал на велосипеде. Оккупанты сбросили взрывчатку на мирного жителя, продолжая террор против гражданского населения города.
В Херсоне в результате очередного нападения вражеского беспилотника погиб пожилой мужчина, который ехал по улице на велосипеде. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, пеедает УНН.
российские войска продолжают охоту на жителей Херсона с неба. Из-за очередной атаки вражеского БпЛА погиб пожилой мужчина. Оккупанты сбросили на херсонца взрывчатку, когда тот ехал по улице на велосипеде.
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Российские войска ночью атаковали жилую застройку в Херсоне. 61-летняя женщина погибла, а 82-летняя пострадала.