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В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп
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Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении

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«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российский дрон убил пожилого мужчину в Херсоне

Российский дрон убил пожилого мужчину в Херсоне

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 10:05  •  4139 просмотра

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В Херсоне в результате атаки российского беспилотника погиб пожилой мужчина, который ехал на велосипеде. Оккупанты сбросили взрывчатку на мирного жителя, продолжая террор против гражданского населения города.

В Херсоне в результате очередного нападения вражеского беспилотника погиб пожилой мужчина, который ехал по улице на велосипеде. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, пеедает УНН.

российские войска продолжают охоту на жителей Херсона с неба. Из-за очередной атаки вражеского БпЛА погиб пожилой мужчина. Оккупанты сбросили на херсонца взрывчатку, когда тот ехал по улице на велосипеде.

- написал Прокудин.

Дополнение

Российские войска ночью атаковали жилую застройку в Херсоне. 61-летняя женщина погибла, а 82-летняя пострадала.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
khersonХерсон