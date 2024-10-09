Російський дрон вбив літнього чоловіка в Херсоні
Київ • УНН
У Херсоні внаслідок атаки російського безпілотника загинув літній чоловік, який їхав на велосипеді. Окупанти скинули вибухівку на мирного жителя, продовжуючи терор проти цивільного населення міста.
У Херсоні внаслідок чергового нападу ворожого безпілотника загинув літній чоловік, який їхав вулицею на велосипеді. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, пеедає УНН.
російські війська продовжують полювання на жителів Херсона з неба. Через чергову атаку ворожого БпЛА загинув літній чоловік. Окупанти скинули на херсонця вибухівку, коли той їхав вулицею на велосипеді.
Доповнення
Російські війська вночі атакували житлову забудову у Херсоні. 61-річна жінка загинула, а 82-річна постраждала.