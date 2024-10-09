росіяни атакували дроном 68-річного чоловіка на Херсонщині
Київ • УНН
У селі Львове російські окупанти скинули вибухівку з дрона на місцевого жителя. 68-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення, йому надається медична допомога.
У селі Львове у Херсонській області російські війська скинули вибухівку з дрона на місцевого жителя, він отримав поранення, повідомили у середу у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Опівдні російські окупанти атакували з дрона чоловіка у селі Львове. Через скидання вибухівки з дрона 68-річний місцевий житель дістав вибухову травму, уламкові поранення руки, ноги та черевної порожнини", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, йому надають необхідну медичну допомогу.
Також повідомляється, що за меддопомогою звернулися жителі Херсонщини, які постраждали через удари армії рф.
Близько 13:00 у Херсоні через атаку російського БпЛА постраждали двоє містян.
У 40-річного чоловіка – вибухова травма та переломи кісток ніг, у 46-річного – теж вибухова травма, уламкові поранення тулуба, рук і ніг. Їх шпиталізували.
Також до медиків звернулися двоє жителів Комишан: 62-річна-жінка та 61-річний чоловік. Через вчорашній ворожий обстріл вони дістали вибухові травми і контузії.
Фахівці бригади "швидкої", які прибули на виклик, надали потерпілим допомогу.
Російський дрон вбив літнього чоловіка в Херсоні09.10.24, 13:05 • 12651 перегляд