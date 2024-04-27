россияне 536 раз обстреляли 11 населенных пунктов на Запорожье

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
  •  121536 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  126847 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  129064 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  118929 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  81802 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  79053 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153341 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167993 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  172431 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151499 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

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Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  346667 просмотра

россияне 536 раз обстреляли 11 населенных пунктов на Запорожье

За минувшие сутки россияне 536 раз обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области, разрушив жилые дома, но обошлось без жертв.

Война •   •  4026 просмотра
россияне 536 раз обстреляли 11 населенных пунктов на Запорожье

Еще плюс 1124 оккупанта и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 465 054 человек личного состава и 7268 танков.

Война •   •  8630 просмотра
Еще плюс 1124 оккупанта и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

россия атаковала 4 теплоэлектростанции, серьезно повреждено оборудование

Россия атаковала и серьезно повредила оборудование на четырех тепловых электростанциях в Украине, что привело к человеческим жертвам. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Война •   •  10119 просмотра
россия атаковала 4 теплоэлектростанции, серьезно повреждено оборудование

На фронте произошло 94 боевых столкновения - Генштаб

За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 94 боевых столкновения, во время которых противник нанес 12 ракетных ударов, 76 авиаударов и 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война •   •  10104 просмотра
На фронте произошло 94 боевых столкновения - Генштаб

Ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру: ранен энергетик, есть попадания

Российские войска ночью атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях Украины, повредив оборудование и ранив энергетика с сотрясением мозга.

Война •   •  10455 просмотра
Ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру: ранен энергетик, есть попадания

Силы обороны нанесли 14 авиаударов по врагу - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 14 авиационных ударов по скоплению личного состава противника, радиолокационной станции, складу боеприпасов, объектам противовоздушной обороны, станции радиоэлектронной борьбы и складу материально-технического обеспечения.

Война •   •  8973 просмотра
Силы обороны нанесли 14 авиаударов по врагу - Генштаб

Еврокомиссия предоставляет 68 млн евро помощи Сектору Газы

Европейская Комиссия выделила дополнительные 68 миллионов евро на гуманитарную помощь палестинцам, пострадавшим от войны в Газе, для обеспечения продовольствием, питанием, здравоохранением, водоснабжением, санитарией и предоставлением жилья.

Война •   •  12685 просмотра
Еврокомиссия предоставляет 68 млн евро помощи Сектору Газы

Стали известны последствия ночной атаки на Харьков

Медицинский комплекс в Харькове, в котором находилось более 1 000 человек, едва не попал под российские ракетные удары, в результате чего один человек получил легкое ранение, а также был нанесен ущерб зданиям и инфраструктуре.

Война •   •  12876 просмотра
Стали известны последствия ночной атаки на Харьков

В Херсоне прогремели несколько взрывов

В Херсоне произошло несколько взрывов, когда российская армия атаковала с временно оккупированного левого берега, причем под обстрелом оказалась прибрежная зона, по словам мэра, который призвал жителей переехать в более безопасные места.

Общество •   •  16345 просмотра
В Херсоне прогремели несколько взрывов

В Харькове россияне ударили по психиатрической больнице

Россияне атаковали психиатрическую больницу в Харькове, ранив одного пациента и повредив здания, в которых находились 65 человек.

Война •   •  16624 просмотра
В Харькове россияне ударили по психиатрической больнице