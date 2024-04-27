россияне 536 раз обстреляли 11 населенных пунктов на Запорожье

За прошедшие сутки российские военнослужащие нанесли 536 ударов по территории 11 населенных пунктов Запорожской области. В результате обстрелов погибших и травмированных нет. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Армия РФ 536 раз обстреляла города и села в Запорожье:

управляемыми авиационными бомбами обстреляла Роботино;

16 раз из реактивных систем залпового огня обстреляла Малую Токмачку и Роботино;

219 БпЛА атак осуществила по Червоноднепровке, Гуляйполю, Левадному, Новоандреевке, Роботино, Малой Токмачке, Малиновке;

300 артиллерийских ударов нанесла по Орехову, Гуляйполю, Новопрокоповке, Новоандреевке, Пятихатках, Вербовому, Роботино, Малой Токмачке, Малиновке, Левадному и другим прифронтовым населенным пунктам.

Поступило 11 сообщений о разрушении жилья говорится в сообщении.

В то же время на Ореховском направлении Силы обороны Украины отбили три атаки российских военных вблизи Роботино Запорожской области и Старомайорского Донецкой области, сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Запорожье россияне совершили более 320 обстрелов, в том числе авиаудары по Малой Токмачке