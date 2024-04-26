На Запорожье россияне совершили более 320 обстрелов, в том числе авиаудары по Малой Токмачке

Российские войска за прошедшие сутки совершили 326 обстрелов 8 населенных пунктов в Запорожской области. Армия рф нанесла авиаудар по одному из населенных пунктов, атаковала БПЛА, стреляла из артиллерии и РСЗО. Обошлось без пострадавших, впрочем есть разрушения. Об этом сообщил в пятницу председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

В течение суток оккупанты 326 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населенных пунктов. Враг нанес 2 авиационных удара по Малой Токмачке - написал Федоров в Telegram.

По его словам, 104 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку.

Дважды россияне из РСЗО накрыли Роботино.

Также 218 вражеских артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Новопавловки, Левадного и Малиновки.

"Поступило 8 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали", - указал Федоров.

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