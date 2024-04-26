В Херсонской области россияне попали в ТЦ и детсад, за сутки 6 раненых - ОВА

В Херсонской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли жилые кварталы, попав в торговый центр, детский сад, сельскохозяйственное предприятие, 6 человек получили ранения, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Берислав, Белозерку, Михайловку, Антоновку, Днепровское, Янтарное, Одрадокаменку, Осокоровку, Велетенское, Кизомыс, Ивановку, Новотягинку, Токаревку, Золотую Балку, Станислав, Садовое, Приднепровское, Качкаровку, Нововоронцовку, Ольговку и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 6 частных домов.

Были зафиксированы попадания в торговый центр, детский сад, сельхозпредприятие и автомобили. Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения - написал Прокудин в Telegram.

В пригороде Херсона спасатели попали под повторный обстрел россиян