В пригороде Херсона спасатели попали под повторный обстрел россиян

Сегодня днем враг в очередной раз атаковал пригород Херсона, в результате чего загорелся жилой дом. Спасатели выехали на ликвидацию пожара и попали в ловушку - вражеские дроны цинично повторно атаковали место происшествия, повредив технику ГСЧС, передает УНН.

По данным ГСЧС, пострадал один из спасателей, ранение руки получила и хозяйка соседнего дома. Покинуть место происшествия им удалось на автомобиле скорой помощи.

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"Несмотря на угрозу собственной жизни спасатели предупредили своих коллег об обстрелах, чтобы те не подвергались опасности. В отличие от врага, который безжалостно уничтожает все на своем пути, наши мужественные титаны заботятся о своих собратьях", - говорится в сообщении.