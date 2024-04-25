На Херсонщине на российской мине подорвался трактор, водитель чудом выжил

На российской взрывчатке в Херсонской области подорвался аграрий, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Детали

Происшествие случилось в поле, что между селами Костырка и Нововознесенское. Во время обработки земли тракторист наехал на мину.

"В результате детонации трактор загорелся. Лишь чудом мужчина, который был за рулем, не получил травм", - говорится в сообщении.

В ОВА напомнили, что почти 280 тысяч гектаров херсонских земель - потенциально заминированы. Там опасно работать, пока их не обследуют саперы. Не подвергайте себя опасности!