россияне 10 раз атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: один человек ранен

В течение суток, 22 марта, российские войска 10 раз атаковали Никополь на Днепропетровщине. Кроме того, в области продолжается ликвидация последствий ночного массированного авиаудара. Об этом пишет УНН со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Детали

Отмечается, что россияне били по Никополю дронами камикадзе и вели обстрел из артиллерии.

Пострадал человек. 57-летнему мужчине оказали медпомощь, он будет лечиться дома. повреждены частные дома и 2 хозяйственные постройки. Загорелся автомобиль - резюмировал Лысак.

Дополнение

Кроме того, область до сих пор приходит в себя после утренней атаки. Все еще без света 27 тысяч абонентов. Председатель ОГА рассказал, что разрушениям, кроме энергообъектов, подверглась гражданская инфраструктура.

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В Днепре повреждены образовательные учреждения, больница, 9 многоэтажек, 6 частных домов, авто. В районе - изуродованы 9 солнечных панелей.

На Павлоградщине избиты 3 дома, хозяйственная постройка и легковушка.

Напомним

В Днепропетровской области удалось восстановить поставки электричества для большинства жителей, которые были обесточены из-за атаки рф в ночь на 22 марта. Также для всей области восстановили водоснабжение.