россияне 10 раз атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: один человек ранен

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
  •  23562 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
  •  49123 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  88582 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  129667 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  135081 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  195308 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  125945 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137725 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130040 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142732 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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18 марта 2024, 18:47  •  326182 просмотра

россияне 10 раз атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: один человек ранен

Российские войска 10 раз атаковали Никополь Днепропетровской области в течение дня 22 марта, ранив одного человека, повредив хозяйственные постройки и автомобиль. В то же время регион продолжает восстанавливаться после массированного ночного авиаудара, повлекшего значительные разрушения и перебои с электроснабжением.

Общество •   •  9446 просмотра
россияне 10 раз атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: один человек ранен

Фейк об "отходе ВСУ от Днепра и Харькова" распространяет враг, ситуация на фронтах контролируемая - ЦСКиБ

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергает вражескую ложь о том, что Вооруженные силы Украины якобы готовятся к отступлению из Днепра и Харькова, заявляя, что ситуация на фронтах контролируемая.

Война •   •  8425 просмотра
Фейк об "отходе ВСУ от Днепра и Харькова" распространяет враг, ситуация на фронтах контролируемая - ЦСКиБ

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Несмотря на крупнейшую российскую ракетную атаку на украинские энергетические объекты, включая Днепровскую ГЭС, эксперты считают, что ситуация не является критической, а нанесенный ущерб не имеет существенного влияния на общее энергопотребление в стране.

Война •   •  23562 просмотра
Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Дело крымских мусульман: политзаключенный Тофик Абдулгазиев переведён в реанимацию тюремной больницы в Челябинске – "Крымская солидарность"

Крымский мусульманский активист Тофик Абдулгазиев, находящийся в заключении в россии, был доставлен из тюрьмы в туберкулезную больницу в критическом состоянии с неизвестным диагнозом.

Война •   •  11760 просмотра
Дело крымских мусульман: политзаключенный Тофик Абдулгазиев переведён в реанимацию тюремной больницы в Челябинске – "Крымская солидарность"

В Полтаве открылся четвертый в Украине центр рекрутинга ВСУ

Министерство обороны Украины открыло новый рекрутинговый центр в Полтаве, где каждый желающий может получить профессиональную консультацию, заполнить анкету и быть принятым на службу в ряды Вооруженных Сил Украины.

Общество •   •  10987 просмотра
В Полтаве открылся четвертый в Украине центр рекрутинга ВСУ

Стефанишина назвала ключевых противников приглашения Украины в НАТО

Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина заявила, что ключевыми противниками приглашения Украины в НАТО являются США и Германия, которые призывают Киев не портить "атмосферу" на предстоящем саммите в Вашингтоне.

Война •   •  11946 просмотра
Стефанишина назвала ключевых противников приглашения Украины в НАТО

В субботу россия повторит попытку запуска космического корабля "союз мс-25" к МКС

россия попытается повторно запустить космический корабль, который доставит на Международную космическую станцию российского космонавта Олега Новицкого, белоруску Марину Василевскую и американку Трейси Дайсон.

Новости Мира •   •  9818 просмотра
В субботу россия повторит попытку запуска космического корабля "союз мс-25" к МКС

Украина имеет с большинством стран ЕС джентльменскую договоренность о начале переговоров о вступлении в июне

Украина рассчитывает начать переговоры о вступлении в ЕС в июне 2023 года на основе джентльменского соглашения с большинством стран ЕС.

Экономика •   •  13671 просмотра
Украина имеет с большинством стран ЕС джентльменскую договоренность о начале переговоров о вступлении в июне

Из-за значительного повреждения энергоинфраструктуры: в Одессе переходят к экстренным отключениям света

В связи со значительными повреждениями энергосистемы, вызванными российскими обстрелами, в Одессе вводятся аварийные отключения электроэнергии, сообщает группа ДТЭК.

Общество •   •  12264 просмотра
Из-за значительного повреждения энергоинфраструктуры: в Одессе переходят к экстренным отключениям света

Зеленский собрал ставку по состоянию энергосистемы после ударов рф: принято несколько закрытых решений

Президент Зеленский провел совещание, посвященное исключительно решению энергетического кризиса, вызванного атаками россии на энергосистему Украины, приняв закрытые решения по восстановлению электро-, водо- и теплоснабжения, а также предоставив приоритет системам противовоздушной обороны от партнеров.

Война •   •  14677 просмотра
Зеленский собрал ставку по состоянию энергосистемы после ударов рф: принято несколько закрытых решений