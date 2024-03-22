Атака рф на Днепропетровскую область: из-за обломков есть повреждения в Днепре, прокуратура показала последствия

В Днепре в результате массированной ракетной атаки российских войск есть повреждения многоэтажек из-за обломков, в области повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сообщили в пятницу в Офисе Генпрокурора, показав последствия вражеского удара, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, утром 22 марта 2024 года российские оккупационные войска осуществили массированный обстрел Днепропетровской области.

"В результате вражеской атаки повреждены энергетические объекты в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах. От взрывной волны побиты окна в домах. В Днепре в результате падения вражеских обломков повреждены фасады многоэтажных домов и выбиты окна", - сообщили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

На Днепропетровщине в результате атаки рф повреждены энергетические объекты: есть перебои со светом и водой