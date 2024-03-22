Атака рф на Днепропетровскую область: из-за обломков есть повреждения в Днепре, прокуратура показала последствия

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  171970 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  160391 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  164749 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  169418 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  139496 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  283526 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  127115 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  138187 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130404 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142986 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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Российский ракетный обстрел повредил многоэтажки и объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.

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Российские ракетные удары повредили украинские энергетические объекты, что привело к отключению электроэнергии в некоторых регионах, но в целом ситуация контролируемая, сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

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Ситуация в энергетике контролируемая, идет работа над возвращением света - Шмыгаль

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В результате российских обстрелов в Херсонской области погибли 2 человека, еще 7 получили ранения, повреждены жилые кварталы, объекты инфраструктуры и здания.

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В результате обстрелов оккупантами Херсонщины погибли 2 человека, еще 7 ранены

10 украинских пилотов прошли базовую подготовку в Британии для полетов на F-16 - британское Минобороны

Десять украинских пилотов прошли базовую летную подготовку в Великобритании под руководством инструкторов британских ВВС и теперь пройдут дальнейшую подготовку от французских ВВС, прежде чем научиться управлять самолетами F-16, чтобы защищать небо Украины.

Война • 22 марта 2024, 08:03  •  40344 просмотра
10 украинских пилотов прошли базовую подготовку в Британии для полетов на F-16 - британское Минобороны

В Запорожье из-за атаки рф по меньшей мере два человека пропали без вести, на одной из улиц 4 дома полностью разрушены - ОВА

По меньшей мере 2 человека пропали без вести, 4 дома были полностью разрушены и более 40 повреждены в Запорожье в результате российских ракетных обстрелов в ночь на 22 марта.

Общество • 22 марта 2024, 08:02  •  25491 просмотра
В Запорожье из-за атаки рф по меньшей мере два человека пропали без вести, на одной из улиц 4 дома полностью разрушены - ОВА

Я дерусь, потому что дерусь: почему украинский подход к санкциям требует изменений

Санкции как система стимулирования.

Экономика • 22 марта 2024, 08:02  •  25802 просмотра
Я дерусь, потому что дерусь: почему украинский подход к санкциям требует изменений

Во время атаки рф на Одесскую область сбили по меньшей мере 11 дронов - Гуменюк

По меньшей мере 11 беспилотников были уничтожены украинскими силами противовоздушной обороны во время атаки российских беспилотников на Одесскую область, которые нанесли ущерб объектам энергетической инфраструктуры.

Война • 22 марта 2024, 07:54  •  23756 просмотра
Во время атаки рф на Одесскую область сбили по меньшей мере 11 дронов - Гуменюк

Атака рф на Хмельнитчину: известно о 2 погибших и по меньшей мере 8 раненых - МВД

В результате атаки россии на Хмельницкую область погибли 2 человека и еще по меньшей мере 8 получили ранения.

Общество • 22 марта 2024, 07:53  •  36744 просмотра
Атака рф на Хмельнитчину: известно о 2 погибших и по меньшей мере 8 раненых - МВД

Курс валют на 22 марта: гривна укрепилась на 21 копейку

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 38,9234 грн/долл. , укрепив ее на 21 копейку.

Экономика • 22 марта 2024, 07:44  •  24771 просмотра
Курс валют на 22 марта: гривна укрепилась на 21 копейку

Массированная атака рф на энергообъекты Украины: энергосистема работает целостно, есть ограничения поставок электричества преимущественно на левом берегу Днепра - Укрэнерго

Российские атаки повредили украинские энергетические объекты, что привело к ограничению электроснабжения преимущественно на левом берегу Днепра, но энергосистема работает целостно.

Общество • 22 марта 2024, 07:44  •  25733 просмотра
Массированная атака рф на энергообъекты Украины: энергосистема работает целостно, есть ограничения поставок электричества преимущественно на левом берегу Днепра - Укрэнерго