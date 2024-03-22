На Днепропетровщине в результате атаки рф повреждены энергетические объекты: есть перебои со светом и водой

В Днепропетровской области в результате ракетной атаки рф повреждены энергетические объекты в четырех районах. Есть перебои со светом и водоснабжением. Будут введены графики отключений, сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Повреждены энергетические объекты в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах. От взрывной волны побиты окна в домах. Есть перебои со светом и водоснабжением. Будут введены графики отключений - написал Лысак в соцсетях.

Также он сообщил, что в области есть более 1300 Пунктов несокрушимости. Их подготовили заранее. Там можно переждать отключение электричества. Свет, тепло, возможность подзарядить гаджеты и выпить горячего чая. Найти ближайший пункт можно в "Дії".

Дополнение

В Сумской области в результате ракетной атаки рф на объекты энергосистемы Украины временно введены графики аварийных отключений в ряде районов.

Также на Полтавщине в результате массированной атаки применены превентивные отключения и введен график аварийных отключений света.