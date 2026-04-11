россиянам доведен сигнал о возможности продлить прекращение огня - Зеленский

Российской стороне доведен сигнал о возможности продлить прекращение огня, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении, пишет УНН.

Детали

"Подробно говорили вчера и сегодня с Главнокомандующим, секретарем СНБО, также со Службой безопасности Украины о режиме тишины сейчас, на Пасху. Украина предлагала это уже неоднократно, и хорошо, чтобы действительно получилось. Пасха должна быть временем безопасности, временем мира. Было бы правильно, чтобы прекращение огня продолжалось и дальше. Мы дали это наше предложение россии, и, если россия снова выберет войну вместо мира, это еще раз продемонстрирует миру, и, в частности, Соединенным Штатам, кто и чего на самом деле хочет", - указал Президент.

Украина будет соблюдать режим тишины и действовать исключительно зеркально - Зеленский

Украина будет действовать зеркально. Задачи определены для нашей армии. Если российских ударов не будет, то не будет и наших ответов. Мы помним, как было в подобных ситуациях раньше, и четко знаем, с кем имеем дело. Если не будет российских ракет, не будет российских дронов, будем тоже соблюдать тишину в небе. Для фронта задача аналогичная. Но право на ответ у каждого украинского подразделения есть. Наш приоритет – это реальная безопасность. Относительно возможности продлить прекращение огня сигнал россиянам доведен - отметил Зеленский.

