россия втрое увеличила количество военных учений в оккупированном Крыму

россияне в дальнейшем продолжают использовать оккупированный полуостров Крым для учений своих военных. За 2024 год состоялось 124 учения оккупантов. Об этом сообщил председатель Правления Крымскотатарского Ресурсного Центра, глава управления внешних связей и правозащитной деятельности Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, сообщает корреспондент УНН.

Детали

За 2024 год было зафиксировано не менее 124 военных учений, в то время как за 2023 общее количество составляло 40, за 2022 - 20, и за 2021 - 44.

Крым продолжают использовать для подготовки военнослужащих российской федерации для дальнейшей агрессии против Украины. Они много делают учений в акватории Черного и Азовского морей. Они постоянно проводят учения, касающиеся работы ПВО - заявил Бариев.

В частности, эксперт связывает это с тем, что ВСУ также атакуют военные объекты.

Напомним

Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что военные учения в беларуси до 31 января не представляют угрозы для Украины. На территории беларуси пока нет достаточного количества российских войск.