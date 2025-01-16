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россия втрое увеличила количество военных учений в оккупированном Крыму

россия втрое увеличила количество военных учений в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

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В 2024 году рф провела 124 военных учения в Крыму, что втрое больше чем в 2023. Учения проводятся в акватории Черного и Азовского морей, включая подготовку ПВО.

россияне в дальнейшем продолжают использовать оккупированный полуостров Крым для учений своих военных. За 2024 год состоялось 124 учения оккупантов. Об этом сообщил председатель Правления Крымскотатарского Ресурсного Центра, глава управления внешних связей и правозащитной деятельности Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, сообщает корреспондент УНН.

Детали 

За 2024 год было зафиксировано не менее 124 военных учений, в то время как за 2023 общее количество составляло 40, за 2022 - 20, и за 2021 - 44.

Крым продолжают использовать для подготовки  военнослужащих российской федерации для дальнейшей агрессии против Украины. Они много делают учений в акватории Черного и Азовского морей. Они постоянно проводят учения, касающиеся работы ПВО

- заявил Бариев.

В частности, эксперт связывает это с тем, что ВСУ также атакуют военные объекты.

Напомним 

Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что военные учения в беларуси до 31 января не представляют угрозы для Украины. На территории беларуси пока нет достаточного количества российских войск.

Алина Волянская

Алина Волянская

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