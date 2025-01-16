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росія втричі збільшила кількість військових навчань в окупованому Криму

росія втричі збільшила кількість військових навчань в окупованому Криму

Київ • УНН

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У 2024 році рф провела 124 військових навчання в Криму, що втричі більше ніж у 2023. Навчання проводяться в акваторії Чорного та Азовського морів, включаючи підготовку ППО.

росіяни надалі продовжують використовувати окупований півострів Крим задля навчань своїх військових. За 2024 рік відбулось 124 навчання окупантів. Про це повідомив голова Правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, голова управління зовнішніх зв’язків та правозахисної діяльності Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі 

За 2024 рік було зафіксовано щонайменше 124 військових навчань, в той час як за 2023 загальна кількість складала 40, за 2022 — 20, і за 2021 — 44.

Крим продовжують використовувати для підготовки  військовослужбовців російської федерації для подальшої агресії проти України. Вони багато роблять навчань в акваторії Чорного та Азовського морів. Вони постійно проводять навчання, що стосуються роботи ППО

- заявив Барієв.

Зокрема, експерт повʼязує це з тим, що ЗСУ також атакують військові обʼєкти.

Нагадаємо 

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що військові навчання в білорусі до 31 січня не становлять загрози для України. На території білорусі наразі немає достатньої кількості російських військ.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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