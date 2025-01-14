Військові навчання на території білорусі не несуть загрози для України - Демченко
Київ • УНН
Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що військові навчання в білорусі до 31 січня не становлять загрози для України. На території білорусі наразі немає достатньої кількості російських військ.
Військові навчання на території білорусі, які мають тривати до 31 січня не несуть загрози для України. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу, передає УНН.
Деталі
"Ті навчання, які були анонсовані і мають тривати до кінця січня, вони не несуть загрози для нас. На даний момент російських військ, ударного угрупування і в достатній кількості, на території Білорусі немає, бо країна-терорист їх виводила поступово на свою територію в рамках ротації. Тому зараз продовжує нагнітати ситуацію саме білорусь підігруючи росії",—зазначив речник.
Доповнення
Міноборони білорусі повідомило, що з 8 по 31 січня на території країни проходитимуть навчання територіальних військ. Залученими будуть військовозобов'язані для підготовки та виконання завдань з інженерними підрозділами.
Речник ДПСУ Андрій Демченко вже повідомляв, що ДПСУ та Міноборони України пильно стежать за військовими навчаннями на території білорусі біля українського кордону.
Крім того, він нагадав, що подібні навчання на території білорусі відбуваються постійно.