Военные учения на территории беларуси не несут угрозы для Украины - Демченко

Военные учения на территории беларуси, которые должны продолжаться до 31 января не несут угрозы для Украины. Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга, передает УНН.

Детали

"Те учения, которые были анонсированы и должны продолжаться до конца января, они не несут угрозы для нас. На данный момент российских войск, ударной группировки и в достаточном количестве, на территории Беларуси нет, потому что страна-террорист их выводила постепенно на свою территорию в рамках ротации. Поэтому сейчас продолжает нагнетать ситуацию именно беларусь подыгрывая россии",-отметил спикер.

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Минобороны беларуси сообщило, что с 8 по 31 января на территории страны будут проходить учения территориальных войск. Привлеченными будут военнообязанные для подготовки и выполнения задач с инженерными подразделениями.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко уже сообщал, что ГПСУ и Минобороны Украины пристально следятза военными учениями на территории Беларуси возле украинской границы.

Кроме того, он напомнил, что подобные учения на территории Беларуси происходят постоянно.