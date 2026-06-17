россия второй раз подряд отменяет главный военно-морской парад

$44.820.0052.040.18
ukenru
02:33 • 6036 просмотра
СМИ обнародовали текст Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном
16 июня, 18:10 • 22352 просмотра
В Хмельницкой области разбился бомбардировщик Су-24М, экипаж погиб - Воздушные силы
16 июня, 13:35 • 44120 просмотра
Freyja выходит на финальный этап: подписано соглашение об интеграции немецких радаров Hensoldt в европейский антибаллистический щитPhotoVideo
16 июня, 13:10 • 44975 просмотра
Зеленский назвал условия встречи с путиным и нейтральное место переговоров
Эксклюзив
16 июня, 11:56 • 39790 просмотра
Топливный коллапс в россии уже начался — удары по НПЗ бьют по армии, транспорту и карманам россиян - энергетический эксперт
16 июня, 11:55 • 38177 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом лицензии на антибаллистику, в G7 пообещали помощь и поддержали давление на рф
Эксклюзив
16 июня, 11:30 • 26690 просмотра
H3Operations, несмотря на сложный маршрут, оперативно перебросила вертолет Ми-8 из Южного Судана в Грецию для тушения пожаров
16 июня, 10:19 • 22967 просмотра
Трамп встретился с Зеленским, анонсировал еще одну встречу и заявил, что "россия должна заключить сделку"
16 июня, 10:14 • 8278 просмотра
Доллар по 51 гривне и рост зарплат: правительство представило бюджетный план на три года
Эксклюзив
16 июня, 09:57 • 19315 просмотра
До 60% ударов по целям в России осуществляются с помощью дронов Fire Point — Штилерман на Eurosatory-2026
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1м/с
76%
749мм
Популярные новости
В РФ подтвердили, что фрегат "Адмирал Григорович" произвел предупредительные выстрелы по британской яхте в Ла-Манше16 июня, 18:32 • 30540 просмотра
Binance потеряет лицензию на обслуживание клиентов в Евросоюзе16 июня, 19:01 • 3946 просмотра
Украинская баллистика будет бить по россии и изменит все в этой войне - Федоров16 июня, 19:29 • 8250 просмотра
Более 78% россиян негативно реагируют на официальные заявления властей рф - ЦПД16 июня, 21:30 • 4510 просмотра
Трамп ошеломил европейцев планами в отношении россии на саммите G7 — Politico00:14 • 10414 просмотра
публикации
Спектакль, срежиссированный обвиняемым: врач Odrex водит на суды группу поддержки16 июня, 12:35 • 41190 просмотра
На какой руке носят обручальное кольцо в разных странах мира16 июня, 08:52 • 51824 просмотра
Как убрать плесень и грибок в квартире: эффективные способы и профилактика16 июня, 08:05 • 56900 просмотра
Новые выплаты до 170 тысяч, "мотивационные контракты" и правила демобилизации военных - что предусматривает новое постановление правительства15 июня, 19:20 • 72701 просмотра
Диарея: когда нужно обращаться к врачу и какие продукты помогут быстрее выздороветь15 июня, 13:07 • 68501 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Джей Ди Вэнс
Иван Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Запорожье
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Фехтовальщица Харлан стала мамой и впервые показала фото дочериPhoto16 июня, 08:01 • 38138 просмотра
Трамп отметил 80-летие соглашением с Ираном и боями в клетке у Белого домаPhotoVideo15 июня, 11:38 • 52370 просмотра
Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения ТрампаPhotoVideo12 июня, 14:17 • 100616 просмотра
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo12 июня, 13:21 • 98487 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto12 июня, 10:00 • 101650 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат
FAB-250
Старлинк

россия второй раз подряд отменяет главный военно-морской парад

Киев • УНН

 • 306 просмотра

россия второй год подряд отменяет главный военно-морской парад в санкт-петербурге. В ЦПД причиной называют значительные потери флота рф в войне против Украины.

россия второй раз подряд отменяет главный военно-морской парад

Главный военно-морской парад россии в санкт-петербурге в этом году, вероятно, не состоится. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что помпезное действо в акватории Невы отменяется второй год подряд, его постигла участь других масштабных мероприятий, которые москва годами использовала для демонстрации миру своей бутафорской "военной мощи".

В минобороны рф неофициально говорят журналистам, что парада не будет, потому что "сейчас не до того". Однако истинная подоплека такой "скромности" очевидна — российский флот после четырех лет полномасштабной войны с Украиной находится в плачевном состоянии. Значительная часть российских военных кораблей теперь либо покоится на морском дне, либо находится на длительных ремонтах после "знакомства" с украинскими морскими дронами и ракетами

— указывают в ЦПД.

Там подчеркивают, что особого символизма этой ситуации добавляет то, что парад должен был состояться в санкт-петербурге — родном городе российского диктатора владимира путина, где он ранее лично принимал рапорты адмиралов и произносил пафосные речи.

Системная отмена знаковых для путинского режима праздников свидетельствует о крахе мифа о "стабильности". кремль больше не способен поддерживать иллюзию, что все "под контролем

— резюмируют в ЦПД.

Напомним

В москве впервые за 23 года отменили концерт на красной площади ко дню россии.

Без военной техники, но с корейцами. Парад в москве 9 мая продлился всего 45 минут09.05.26, 11:40 • 143318 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Украина