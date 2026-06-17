россия второй раз подряд отменяет главный военно-морской парад

Главный военно-морской парад россии в санкт-петербурге в этом году, вероятно, не состоится. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что помпезное действо в акватории Невы отменяется второй год подряд, его постигла участь других масштабных мероприятий, которые москва годами использовала для демонстрации миру своей бутафорской "военной мощи".

В минобороны рф неофициально говорят журналистам, что парада не будет, потому что "сейчас не до того". Однако истинная подоплека такой "скромности" очевидна — российский флот после четырех лет полномасштабной войны с Украиной находится в плачевном состоянии. Значительная часть российских военных кораблей теперь либо покоится на морском дне, либо находится на длительных ремонтах после "знакомства" с украинскими морскими дронами и ракетами — указывают в ЦПД.

Там подчеркивают, что особого символизма этой ситуации добавляет то, что парад должен был состояться в санкт-петербурге — родном городе российского диктатора владимира путина, где он ранее лично принимал рапорты адмиралов и произносил пафосные речи.

Системная отмена знаковых для путинского режима праздников свидетельствует о крахе мифа о "стабильности". кремль больше не способен поддерживать иллюзию, что все "под контролем — резюмируют в ЦПД.

Напомним

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