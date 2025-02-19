россия всегда пыталась и будет пытаться поссорить Польшу и Украину - Буданов

Высшее руководство российской федерации всегда пыталось и будет пытаться вбить клин в отношения Украины и Польши. Об этом в интервью польскому изданию Defence24 сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов, пишет УНН.

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По его словам, у наших стран "большая и славная история".

Мы верим в мудрость наших народов и правительств. У нас большая и славная история. А россия всегда была нашим противником, а часто даже врагом. И вместе мы неоднократно это преодолевали,

Он также подчеркнул, что с первых дней войны Польша оказала Украине максимальную поддержку.

Мы всегда будем помнить это и будем благодарны польскому народу и руководству польского государства. Поскольку мы соседи, вопросы безопасности нашего региона автоматически касаются как Польши, так и Украины. Это наше общее дело. Поэтому надеемся на дальнейшее развитие и углубление тесного сотрудничества с Республикой Польша,

Кроме того, он прокомментировал предоставление Украине помощи другими странами - в частности, США.

Скажем откровенно - без США нам будет очень трудно. Мы должны сделать все возможное, чтобы они поддерживали Украину. Как гласит известная украинская пословица, "один в поле не воин". Это мой ответ в контексте Соединенных Штатов. Кроме того, это сотрудничество является явно двусторонним и взаимовыгодным. Что касается Европы, то без Украины невозможно представить глобальную безопасность европейского континента. И без нашей героической армии, ныне крупнейшей в Европе, закаленной в самой большой войне после Второй мировой,