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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123846 перегляди

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15 березня, 12:52 • 117499 перегляди

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росія завжди намагалася і буде намагатися посварити Польщу та Україну - Буданов

Київ • УНН

 • 102728 перегляди

Керівник ГУР МО України Кирило Буданов заявив про спроби росії посварити Україну та Польщу. Він наголосив на важливості підтримки США та назвав українську армію найбільшою в Європі.

Найвище керівництво російської федерації завжди намагалося і буде намагатися вбити клин у відносини України та Польщі. Про це в інтерв’ю польському виданню Defence24 сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) Кирило Буданов, пише УНН.

Деталі

За його словами, у наших країн "велика і славна історія".

Ми віримо в мудрість наших народів і урядів. У нас велика і славна історія. А росія завжди була нашим супротивником, а часто навіть ворогом. І разом ми неодноразово це долали,

- зазначив Буданов.

Він також підкреслив, що з перших днів війни Польща надала Україні максимальну підтримку.

Ми завжди пам’ятатимемо це і будемо вдячні польському народу та керівництву польської держави. Оскільки ми сусіди, питання безпеки нашого регіону автоматично стосуються як Польщі, так і України. Це наша спільна справа. Тому сподіваємося на подальший розвиток та поглиблення тісної співпраці з Республікою Польща,

- наголосив керівник ГУР.

Крім того, він прокоментував надання Україні допомоги іншими країнами – зокрема, США.

Скажемо відверто – без США нам буде дуже важко. Ми повинні зробити все можливе, щоб вони підтримували Україну. Як свідчить відоме українське прислів'я, "один у полі не воїн". Це моя відповідь у контексті Сполучених Штатів. Крім того, ця співпраця є явно двосторонньою та взаємовигідною. Що стосується Європи, то без України неможливо уявити глобальну безпеку європейського континенту. І без нашої героїчної армії, нині найбільшої в Європі, загартованої у найбільшій війні після Другої світової,

- акцентував Буданов.

Нагадаємо

Напередодні президент Польщі Анджей Дуда провів зустріч зі спецпредставником США Келлогом щодо ситуації в Україні. Він зазначив, що очікує посилення американської військової присутності в регіоні і "принаймні припинення бойових дій" в Україні.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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andzhei-dudaАнджей Дуда
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГоловне управління розвідки України
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