"россия в военном плане непобедима": президент Казахстана поддержал мирный план Китая и Бразилии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что Россия "непобедима в военном смысле". По его словам, мирный план Китая и Бразилии по Украине "заслуживает поддержки". Об этом пишет УНН со ссылкой на администрацию казахстанского лидера.

Детали

В понедельник, 16 сентября, президент Касым-Жомарт Токаев встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом во время его визита в Казахстан. Во время переговоров стороны коснулись и вопроса Украины.

В частности, Токаев отметил, что дальнейшая эскалация войны приведет к "непоправимым последствиям для всего человечества", в частности для стран, прямо вовлеченных в "российско-украинский конфликт"

Также он сожалеет, что Россия и Украина не смогли договориться в 2022 году на базе Стамбульских соглашений.

Дело в том, что россия в военном плане непобедима. к сожалению, хороший шанс достичь хотя бы перемирия был упущен с отказом от заключения Стамбульского соглашения. - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Впрочем, он уверен, что возможность для мира все еще существует. По его словам, необходимо внимательно рассмотреть все мирные инициативы разных государств и прийти к решению о прекращении боевых действий, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов.

На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки. Главы государств приходят и уходят, а народы, особенно соседние, должны жить в мире и взаимопонимании. - убежден президент Казахстана.

Контекст

23 мая правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира

В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "не нагнетание ситуации любой стороной".

Впоследствии Министерство иностранных дел КНР заявило, что его совместный с Бразилией план одобрили более 110 стран.

Напомним

В то же время президент Украины Владимир Зеленский назвал китайско-бразильские "мирные" инициативы деструктивными и такими, которые не уважают территориальную целостность Украины.

Пекін відповів на заяву Зеленського щодо "мирної ініціативи" Китаю та Бразилії