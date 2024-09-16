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"росія у військовому плані непереможна": президент Казахстану підтримав мирний план Китаю та Бразилії

"росія у військовому плані непереможна": президент Казахстану підтримав мирний план Китаю та Бразилії

Київ • УНН

 • 49778 перегляди

Президент Казахстану Токаєв заявив, що Росія "непереможна у військовому сенсі". Він підтримав мирний план Китаю і Бразилії щодо України та закликав розглянути всі мирні ініціативи для припинення бойових дій.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вважає, що росія "непереможна у військовому сенсі". За його словами, мирний план Китаю і Бразилії щодо України "заслуговує на підтримку". Про це пише УНН з посиланням на адміністрацію казахстанського лідера.

Деталі

У понеділок, 16 вересня, президент Касим-Жомарт Токаєв зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом під час його візиту до Казахстану. Під час перемовин сторони торкнулись й питання України.

Зокрема, Токаєв наголосив, що подальша ескалація війни призведе до "непоправних наслідків для всього людства", зокрема для країн, прямо залучених до "російсько-українського конфлікту"

Також він шкодує, що росія та Україна не змогли домовитись у 2022 році на базі Стамбульських угод.

Річ у тім, що росія у військовому плані непереможна. жаль, хороший шанс досягти хоча б перемир'я був втрачений з відмовою від укладення Стамбульської угоди.

- заявив Касим-Жомарт Токаєв. 

А втім, він впевнений, що можливість для миру все ще існує. За його словами, необхідно уважно розглянути всі мирні ініціативи різних держав і прийти до рішення про припинення бойових дій, а потім перейти до обговорення територіальних питань.

На наш погляд, мирний план Китаю та Бразилії заслуговує на підтримку. Глави держав приходять і йдуть, а народи, особливо сусідні, повинні жити в мирі і взаєморозумінні.

- переконаний президент Казахстану. 

Контекст

23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру

У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".

Згодом Міністерство закордонних справ КНР заявило, що його спільний із Бразилією план схвально оцінили понад 110 країн.  

Нагадаємо

Водночас президент України Володимир Зеленський назвав китайсько-бразильські "мирні" ініціативи деструктивними та такими, що не поважають територіальну ціліність України.

Пекін відповів на заяву Зеленського щодо "мирної ініціативи" Китаю та Бразилії13.09.24, 16:44 • 20839 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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