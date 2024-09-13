Пекін відповів на заяву Зеленського щодо "мирної ініціативи" Китаю та Бразилії

Пекін прокоментував заяву Президента України Володимира Зеленського щодо китайсько-бразильської "мирної ініціативи". Речниця МЗС КНР Мао Нін на брифінгу вказала, що Китай "підтримує тісні контакти з Україною" і продовжить сприяти мирним переговорам, пише УНН.

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У МЗС Китаю прокоментували заяву Президента України Володимира Зеленського, який назвав китайсько-бразильську мирну ініціативу з шести пунктів щодо війни в Україні "деструктивною", оскільки, згідно із запитанням, поставленим на брифінгу, по-перше, цей план не обговорювався з Києвом, а по-друге, неприпустимо закликати до компромісу з ворогом, який окупував суверенну територію України, і відповіли чи планують китайські лідери найближчим часом контакти з українськими колегами щодо згаданої мирної ініціативи.

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Речниця МЗС Китаю Мао Нін зазначила, що згадане "не входить до шести загальних домовленостей". "Дозвольте мені повторити, що Китай і Бразилія висунули шість спільних домовленостей щодо вирішення одного невідкладного пріоритету, який полягає в деескалації ситуації. У загальних домовленостях підкреслюється, що всі відповідні сторони повинні дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації, а саме нерозширення поля бою, неескалації боїв і відсутність провокацій з боку будь-якої зі сторін. Він також закликає всі сторони бути відданими діалогу та переговорам, збільшувати гуманітарну допомогу, протистояти використанню ядерної зброї, протистояти атакам на атомні електростанції та захищати стабільність глобальних промислових ланцюгів і ланцюгів поставок", - зазначила речниця МЗС КНР.

"Загальні домовленості отримали позитивну реакцію з понад 110 країн і відповідають спільним прагненням міжнародної спільноти", - додала вона.

"Щодо української кризи (так Пекін називає війну - ред), у тому числі щодо шести спільних домовленостей, Китай підтримує тісні контакти з Україною. Китай продовжить сприяти мирним переговорам і відіграватиме конструктивну роль у політичному врегулюванні кризи", - сказала речниця МЗС КНР.

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