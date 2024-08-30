США і Китай не узгодили план переговорів щодо завершення війни в Україні
Київ • УНН
Радник президента США Салліван заявив, що США і Китай не дійшли згоди щодо конкретного плану дипломатичних переговорів по Україні. США дотримуються принципу "нічого про Україну без України".
Сполучені Штати та Китай не дійшли згоди щодо конкретного плану дипломатичних переговорів для завершення війни в Україні. Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє УНН з посиланням на сайт Білого дому.
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За словами Саллівана, Китай неодноразово підкреслював необхідність дипломатичного вирішення конфлікту. Протягом останніх трьох днів він та Сі Цзіньпін обмінювалися думками щодо війни проти України.
"Ми не дійшли до якогось конкретного плану щодо дипломатії, значною мірою тому, що Сполучені Штати дуже суворо дотримуються простої максими 'нічого про Україну без України'. Тож, зрештою, саме Україна має вирішити, як вона хоче продовжувати дипломатичні та переговорні процеси", — наголосив Салліван.
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