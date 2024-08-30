США и Китай не согласовали план переговоров по завершению войны в Украине
Киев • УНН
Советник президента США Салливан заявил, что США и Китай не пришли к согласию относительно конкретного плана дипломатических переговоров по Украине. США придерживаются принципа «ничего об Украине без Украины».
Соединенные Штаты и Китай не пришли к согласию относительно конкретного плана дипломатических переговоров для завершения войны в Украине. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает УНН со ссылкой на сайт Белого дома.
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По словам Салливана, Китай неоднократно подчеркивал необходимость дипломатического решения конфликта. В течение последних трех дней он и Си Цзиньпин обменивались мнениями относительно войны против Украины.
«Мы не пришли к какому-то конкретному плану по дипломатии, в значительной степени потому, что Соединенные Штаты очень строго придерживаются простой максимы 'ничего об Украине без Украины'. Поэтому, в конце концов, именно Украина должна решить, как она хочет продолжать дипломатические и переговорные процессы», - подчеркнул Салливан.
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