США и Китай не согласовали план переговоров по завершению войны в Украине

Соединенные Штаты и Китай не пришли к согласию относительно конкретного плана дипломатических переговоров для завершения войны в Украине. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает УНН со ссылкой на сайт Белого дома.

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По словам Салливана, Китай неоднократно подчеркивал необходимость дипломатического решения конфликта. В течение последних трех дней он и Си Цзиньпин обменивались мнениями относительно войны против Украины.

«Мы не пришли к какому-то конкретному плану по дипломатии, в значительной степени потому, что Соединенные Штаты очень строго придерживаются простой максимы 'ничего об Украине без Украины'. Поэтому, в конце концов, именно Украина должна решить, как она хочет продолжать дипломатические и переговорные процессы», - подчеркнул Салливан.

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