Пекин ответил на заявление Зеленского о "мирной инициативе" Китая и Бразилии

Пекин прокомментировал заявление Президента Украины Владимира Зеленского по китайско-бразильской "мирной инициативе". Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин на брифинге указала, что Китай "поддерживает тесные контакты с Украиной" и продолжит способствовать мирным переговорам, пишет УНН.

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В МИД Китая прокомментировали заявление Президента Украины Владимира Зеленского, который назвал китайско-бразильскую мирную инициативу из шести пунктов по войне в Украине "деструктивной", поскольку, согласно вопросу, поставленному на брифинге, во-первых, этот план не обсуждался с Киевом, а во-вторых, недопустимо призывать к компромиссу с врагом, который оккупировал суверенную территорию Украины, и ответили планируют ли китайские лидеры в ближайшее время контакты с украинскими коллегами по упомянутой мирной инициативе.

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Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин отметила, что упомянутое "не входит в шесть общих договоренностей". "Позвольте мне повторить, что Китай и Бразилия выдвинули шесть совместных договоренностей по решению одного неотложного приоритета, который заключается в деэскалации ситуации. В общих договоренностях подчеркивается, что все соответствующие стороны должны придерживаться трех принципов деэскалации ситуации, а именно нерасширение поля боя, неэскалация боев и отсутствие провокаций со стороны любой из сторон. Он также призывает все стороны быть приверженными диалогу и переговорам, увеличивать гуманитарную помощь, противостоять использованию ядерного оружия, противостоять атакам на атомные электростанции и защищать стабильность глобальных промышленных цепей и цепей поставок", - отметила пресс-секретарь МИД КНР.

"Общие договоренности получили положительную реакцию из более 110 стран и соответствуют общим стремлениям международного сообщества", - добавила она.

"По украинскому кризису (так Пекин называет войну - ред), в том числе по шести совместным договоренностям, Китай поддерживает тесные контакты с Украиной. Китай продолжит способствовать мирным переговорам и будет играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса", - сказала пресс-секретарь МИД КНР.

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