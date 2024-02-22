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россия угрожала сбить французскую авацию в Черном море - министр

россия угрожала сбить французскую авацию в Черном море - министр

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 11:30  •  6915 просмотра

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В прошлом месяце российские силы угрожали сбить французскую авиацию, патрулирующую международное воздушное пространство над Черным морем, что свидетельствует о все более агрессивном поведении москвы.

Российские силы угрожали сбить французскую авиацию, которая в прошлом месяце патрулировала международное воздушное пространство над Черным морем, что свидетельствует о все более агрессивном поведении со стороны москвы, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в четверг, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Министр Себастьян Лекорню не сообщил конкретных подробностей о французских полетах или авиации, вовлеченных в инцидент с угрозами сбития. Но он сказал, что россия возвращается к "особенно агрессивной" позиции, которая напоминает поведение бывшего Советского Союза во время холодной войны.

Месяц назад, чтобы дать вам очень конкретный пример, российская система управления воздушным движением угрожала сбить французскую авиацию в Черном море, когда мы находились в свободной международной зоне, где мы патрулируем

- сказал Лекорню в эфире радио RTL.

"Поведение россии в 2024 году не имеет никакого отношения к тому, что мы видели в 2022 году и, очевидно, к агрессии в Украине, - заявил французский министр. - Это объясняется тем, что у россии есть трудности на поле боя в Украине".

Дополнение

Пилоты французских ВВС регулярно патрулируют восточный фланг НАТО, что является частью усилий военного альянса, состоящего из 31 страны, по укреплению своей обороны с тех пор, как два года назад россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Французские полеты включают дальнее патрулирование с помощью самолетов наблюдения AWACS. Пролетая высоко над побережьем Черного моря, они используют свой мощный радар и другие средства наблюдения, чтобы наблюдать за Крымским полуостровом, который был захвачен россией и аннексирован в 2014 году. Разведывательные полеты могут заметить запуски ракет, воздушные бомбардировки и другую военную активность, указывает издание.

Российские пилоты, как отмечается, иногда ясно давали понять, что им не нравится, когда за ними наблюдают.

В 2022 году российский истребитель выпустил ракету рядом с самолетом-разведчиком RC-135 Rivet Joint британских ВВС, который летел в международном воздушном пространстве над Черным морем, сообщило правительство Великобритании. В марте 2023 года правительство США опубликовало видео, на котором российский истребитель сбрасывает топливо на разведывательный дрон ВВС США. Беспилотник упал в Черное море.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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