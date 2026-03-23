россия ударила восемью авиабомбами по Дружковке – есть раненые, возникли пожары
Киев • УНН
Оккупанты нанесли серию ударов по Дружковке, ранения получили два человека. Из-за повторных обстрелов спасатели приостанавливали тушение огня в трех городах.
В Донецкой области российские войска нанесли серию авиаударов по городу Дружковка, в результате чего ранены два человека, зафиксированы разрушения и пожары. Об этом пишет ГСЧС, передает УНН.
По данным спасателей, по городу было нанесено по меньшей мере восемь ударов авиабомбами по разным районам. В результате атаки два человека получили ранения.
Спасатели оказали пострадавшим первую домедицинскую помощь, эвакуировали их из опасной зоны и передали работникам скорой
В результате обстрела также возникли пожары. В частности, загорелось административное здание и гараж в промышленной зоне. Пожарные смогли локализовать возгорание на площади 360 квадратных метров, однако из-за угрозы повторных ударов были вынуждены временно прекратить работы.
В ту же ночь под вражеский огонь попал и жилой сектор города Николаевка Краматорского района – там загорелся частный дом. Спасатели локализовали пожар кровли, но также были вынуждены приостановить ликвидацию из-за опасности повторного обстрела.
Кроме этого, в Краматорске в результате атаки возник пожар в частном жилом доме. Его удалось ликвидировать на площади около 100 квадратных метров.
