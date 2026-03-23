росія вдарила вісьмома авіабомбами по Дружківці - є поранені, виникли пожежі
Київ • УНН
Окупанти завдали серії ударів по Дружківці поранення отримали двоє людей. Через повторні обстріли рятувальники призупиняли гасіння вогню в трьох містах.
У Донецькій області російські війська завдали серії авіаударів по місту Дружківка, внаслідок чого поранено двох людей та зафіксовано руйнування і пожежі. Про це пише ДСНС, передає УНН.
Деталі
За даними рятувальників, по місту було завдано щонайменше вісім ударів авіабомбами по різних районах. У результаті атаки двоє людей отримали поранення.
Рятувальники надали постраждалим першу домедичну допомогу, евакуювали їх із небезпечної зони та передали працівникам швидкої
Внаслідок обстрілу також виникли пожежі. Зокрема, загорілася адміністративна будівля та гараж у промисловій зоні. Вогнеборці змогли локалізувати займання на площі 360 квадратних метрів, однак через загрозу повторних ударів були змушені тимчасово припинити роботи.
Тієї ж ночі під ворожий вогонь потрапив і житловий сектор міста Миколаївка Краматорського району – там загорівся приватний будинок. Рятувальники локалізували пожежу покрівлі, але також були змушені призупинити ліквідацію через небезпеку повторного обстрілу.
Окрім цього, у Краматорську внаслідок атаки виникла пожежа в приватному житловому будинку. Її вдалося ліквідувати на площі близько 100 квадратних метрів.
