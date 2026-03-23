$43.820.1450.680.17
росія вдарила вісьмома авіабомбами по Дружківці - є поранені, виникли пожежі

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Окупанти завдали серії ударів по Дружківці поранення отримали двоє людей. Через повторні обстріли рятувальники призупиняли гасіння вогню в трьох містах.

У Донецькій області російські війська завдали серії авіаударів по місту Дружківка, внаслідок чого поранено двох людей та зафіксовано руйнування і пожежі. Про це пише ДСНС, передає УНН.

Деталі

За даними рятувальників, по місту було завдано щонайменше вісім ударів авіабомбами по різних районах. У результаті атаки двоє людей отримали поранення.

Рятувальники надали постраждалим першу домедичну допомогу, евакуювали їх із небезпечної зони та передали працівникам швидкої

- повідомили у ДСНС.

Внаслідок обстрілу також виникли пожежі. Зокрема, загорілася адміністративна будівля та гараж у промисловій зоні. Вогнеборці змогли локалізувати займання на площі 360 квадратних метрів, однак через загрозу повторних ударів були змушені тимчасово припинити роботи.

Тієї ж ночі під ворожий вогонь потрапив і житловий сектор міста Миколаївка Краматорського району – там загорівся приватний будинок. Рятувальники локалізували пожежу покрівлі, але також були змушені призупинити ліквідацію через небезпеку повторного обстрілу.

Окрім цього, у Краматорську внаслідок атаки виникла пожежа в приватному житловому будинку. Її вдалося ліквідувати на площі близько 100 квадратних метрів.

Андрій Тимощенков

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Дружківка
Донецька область
Полтавська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Краматорськ