рф кілька разів за добу намагалася атакувати Полтавщину - що відомо про наслідки

Полтавська область за минулу добу зазнала кілька спроб атак рф, уламки ворожих дронів зафіксовано у трьох районах, є наслідки, повідомив у понеділок голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у Telegram, пише УНН.

Протягом минулої доби ворог кілька разів намагався атакувати Полтавщину. Працювала ППО. Зафіксовано падіння ворожих БпЛА та їхніх уламків у Кременчуцькому, Полтавському та Миргородському районах - повідомив Дяківнич.

Зі слів голови ОВА:

у Миргородському районі пошкоджено скління вікон та оздоблення стін недіючого освітнього закладу та житлового будинку. Також пошкоджено автомобіль;

у Полтавському районі безпілотник впав на відкритій місцевості. Відбулося загоряння сухої трави, яке було оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС;

у Кременчуцькому районі – без наслідків.

"В усіх випадках обійшлося без постраждалих", - вказав він.

