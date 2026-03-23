рф несколько раз за сутки пыталась атаковать Полтавскую область – что известно о последствиях

Полтавская область за минувшие сутки подверглась нескольким попыткам атак рф, обломки вражеских дронов зафиксированы в трех районах, есть последствия, сообщил в понедельник глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич в Telegram, пишет УНН.

За прошедшие сутки враг несколько раз пытался атаковать Полтавщину. Работала ПВО. Зафиксировано падение вражеских БпЛА и их обломков в Кременчугском, Полтавском и Миргородском районах - сообщил Дякивнич.

По словам главы ОВА:

в Миргородском районе повреждено остекление окон и отделка стен недействующего образовательного учреждения и жилого дома. Также поврежден автомобиль;

в Полтавском районе беспилотник упал на открытой местности. Произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано подразделениями ГСЧС;

в Кременчугском районе – без последствий.

"Во всех случаях обошлось без пострадавших", - указал он.

