россия ударила "Шахедами" по Запорожью: возник пожар
Киев • УНН
Ночью 19 апреля россияне атаковали Запорожье ударными БпЛА "Шахед". В результате попадания произошел пожар, информация о последствиях уточняется.
Ночью 19 апреля Россия совершила атаку на Запорожье с помощью БпЛА "Шахед". В результате удара возник пожар. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.
россияне атаковали областной центр "Шахедами". Произошел пожар. На месте работают экстренные службы
"Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется", - добавил он.
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