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Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета
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россия ударила "Шахедами" по Запорожью: возник пожар

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Ночью 19 апреля россияне атаковали Запорожье ударными БпЛА "Шахед". В результате попадания произошел пожар, информация о последствиях уточняется.

россия ударила "Шахедами" по Запорожью: возник пожар

Ночью 19 апреля Россия совершила атаку на Запорожье с помощью БпЛА "Шахед". В результате удара возник пожар. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.

россияне атаковали областной центр "Шахедами". Произошел пожар. На месте работают экстренные службы

- написал чиновник.

"Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется", - добавил он.

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Вита Зеленецкая

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