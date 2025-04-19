россия ударила "Шахедами" по Запорожью: возник пожар

Ночью 19 апреля Россия совершила атаку на Запорожье с помощью БпЛА "Шахед". В результате удара возник пожар. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.

россияне атаковали областной центр "Шахедами". Произошел пожар. На месте работают экстренные службы - написал чиновник.

"Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется", - добавил он.

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