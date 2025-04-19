росія вдарила "Шахедами" по Запоріжжю: виникла пожежа
Київ • УНН
Вночі 19 квітня росіяни атакували Запоріжжя ударними БпЛА "Шахед". Внаслідок влучання сталася пожежа, інформація про наслідки уточнюється.
Вночі 19 квітня росія здійснила атаку на Запоріжжя за допомогою БпЛА "Шахед". Внаслідок удару виникла пожежа. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.
росіяни атакували обласний центр "Шахедами". Сталася пожежа. На місці працюють екстрені служби
"Інформація про масштаби руйнувань та потерпілих уточнюється", - додав він.
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